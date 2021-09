Botucatuenses fazem caravana para atos pró-Bolsonaro em São Paulo

Saída em Botucatu contou com ônibus e veículos particulares em comboio para a Avenida Paulista

Dezenas de botucatuenses fizeram nesta terça-feira, dia 07, feriado da Independência, uma caravana para a cidade de São Paulo. Os apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro estão participando dos atos na Avenida Paulista, palco principal das concentrações.

Os ônibus com os manifestantes pró-Bolsonaro em Botucatu saíram da Igreja Sagrado Coração durante a madrugada. Carros particulares também se mobilizaram em comboio, segundo alguns participantes.

Fotos divulgadas (abaixo) pelo Vereador Abelardo (Partido Republicanos) mostram os ônibus saindo em frente a escadaria da Igreja na Vila dos Lavradores e a chegada em São Paulo. São esperados milhares de manifestantes na capital paulista.

Atos em Botucatu

Segundo postou o vereador Abelardo em suas redes sociais, também haveria concentração de apoiadores em Botucatu.

A programação previa um encontro na praça Emílio Pedutti (Praça do Bosque). De lá os manifestantes deveriam rumar para a Praça São José, descendo em comboio na sequência para percorrer as ruas centrais da cidade. Porém, no horário marcado não havia movimentação na praça.

Por volta das 10h00 pequenos grupos se concentravam na Praça Rubião Junior e Largo na Catedral. Viaturas da Guarda Municipal e Polícia Militar acompanhavam essa movimentação.

As manifestações ocorrem em todo país, com destaque para São Paulo, Brasília e demais capitais.