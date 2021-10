VAMOS REALIZAR ALGO NOVO?

É muito comum deixar um sonho ou uma vontade para trás baseado na opinião de outras pessoas. Você já pensou quantas vezes teve vontade de iniciar um esporte ou realizar uma bela viagem e alguém do seu lado despejou, “esse esporte é super lesivo, vai acabar com os seus joelhos e respectivamente, nossa, lá chove o ano todo se eu fosse você eu não iria”. Pois bem, a vontade é uma energia maravilhosa e deve ser explorada e expandida sempre, mas quando ela se apresenta por experiências reprimidas sempre gera um bloqueio em nossa vida. Muitas vezes esses comentários não se apresentam por mal, mas sim porque a pessoa é conduzida pelo medo ou pela falta de fé em ela realizar a determinada atitude.

Buscar experiências é a melhor forma de viver a vida, e se você como eu tem vontade de iniciar em um novo esporte, faça-o independente das piadas ou dos comentários desanimadores que irão se apresentar, se existe na sua vida algo que você deseja realizar busque-o, independente da falta de apoio e das pessoas acharem que você é um louco, pois esse é o nível de consciência atual que essa pessoa possui no momento.

Napoleon Hill durante seus estudos presenciou algo muito curioso, mesmo sendo um ser social o homem se transforma energeticamente em algo parecido com as 5 pessoas que nós mais convivemos no mundo, e aí está a importância de termos sempre ao nosso lado pessoas inspiradoras, bondosas e prontas a criar o bem.

Beto Pavão – Academia Espaço ELO