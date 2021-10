15 DE OUTUBRO, DIA DOS PROFESSORES, SERÁ?

Ontem dia 15 de outubro comemoramos em todo Brasil o “Dia dos Professores”. Essa história começou em 1827quando Dom Pedro I baixou um decreto imperial que criou o ensino elementar no Brasil. Pelo decreto, “todas as cidades, vilas e lugarejos deveriam ter suas escolas de primeiras letras”. Mais de cem anos depois em 1947 um professor paulista teve a ideia de transformar a data em feriado e junto a um pequeno grupo promoveu e difundiu a ideia entre seus colegas. O discurso do professor Becker, além de ratificar a ideia de se manter na data um encontro anual, ficou famoso pela frase “Professor é profissão. Educador é missão”.

Após essa pequena e superficial passagem pela história gostaria de propor uma reflexão. Quais são os valores que atribuímos e dedicamos aos nossos professores atualmente?

A educação no Brasil passa a muito tempo por uma crise preocupante, e seria redundante falar aqui que precisamos mudar a forma de ensinar e aprender, que precisamos melhorar as instalações das repartições públicas destinadas ao ensino e que precisamos pagar mais nossos professores, éredundante também falar aqui que a gestão pública precisa debruçar em cima de soluções para a construção de um ensino de qualidade e de um método que equalize o ensino com o mercado de trabalho desde as esferas fundamentais até as universitárias, e que as crianças não podem mais ficar sentadas atrás de pequenas mesas por 5 horas acumulando informações que muitas vezes não terão relevância alguma em suas vidas. O mundo mudou, a informação mudou, a educação mudou, mas nós mudamos?

Muitos nós ainda espera atitudes governamentais para essa transformação e isso é correto, ainda sim nós valorizamos a educação? Valorizamos o professor? Nós apoiamos as decisões da escola ou quando nossos filhos não atingem a nota esperada vamos até os coordenadores e criticamos o professor? Quando eles não conseguem fazer uma tarefa sentamos com eles para a construção da solução ou simplesmente preenchemos os questionários para que eles tenham mais tempo brincar? E ainda mais, mostramos a eles a importância da presença diante do aprendizado ou ensinamos eles a colar, pois o mundo é dos espertos?

O mundo precisa de mudanças mas elas devem partir de cada uma de nós, e só atingiremos níveis significativos e relevantes de sucesso quando elas partirem definitivamente de dentro do nosso coração. Não podemos somente exigir precisamos doar. Valorizemos o esforço e o que temos de bom e apontemos o que que pode ser melhor, com atitudes construtivas e com soluções inovadoras para que o mundo seja melhor, para todos nós.

Parabéns Professor, você escolheu o instrumento mais maravilhosos e transformador que já existiu como profissão, o CONHECIMENTO.

Beto Pavão – Espaço ELO