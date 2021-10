A chance de criar novos hábitos

Texto do Professor Beto Pavão – Espaço ELO

Após um grande período de restrições estamos retomando nossas rotinas, e após essa grande contração preenchida de ansiedade e medo uma linda luz nos espera no fim do túnel. Um ponto bem legal de observarmos nesse momento é que podemos retomar nossos hábitos fazendo quase tudo da mesma forma que fazíamos antes da pandemia, ou podemos aproveitar esse momento que passamos como uma chance incrível de fazermos tudo diferente, usando a criatividade e a vontade sendo nossos carros chefes na criação de bons e profícuos hábitos.

Exemplos simples como fazer as refeições em casa e com calma em vez de fazer um simples lanche no escritório, recolher os celulares de todos da casa ao sentar à mesa para compartilhar momentos em família, ou desligar a TV para iniciarmos lindas viagens debruçados em bons livros, são simples exemplos que podem fazer toda a diferença no nosso dia, agora imaginem se pudéssemos criar novos hábitos como viajar, estar com quem realmente faz o BEM em nossas vidas, ou pudéssemos iniciar um esporte que sempre sonhamos.

O mais legal de tudo isso é que podemos, pois nada está acima da nossa vontade e do nosso desejo, a palavra “não” vem da doença do fracassado, a “desculpites” que projeta a responsabilidade de nossas atitudes nas mãos das outras pessoas. Passamos muito tempo tentando agradar outras pessoas ou fazendo coisas para que sejamos aceitos em determinados grupos. Investir nosso tempo com o que realmente desejamos é a melhor forma de encontrar a felicidade.

Pratique todos os dias pelo menos uma coisa incrível, convide um amigo que você gosta muito para um café, mande uma mensagem para uma pessoa que você genuinamente sente saudades, e nunca deixe de fazer o que lhe preenche o coração, quando o medo ou seu ego estiverem a frente dos seus sentimentos, respire, pois com certeza esse é o caminho para a clareza dos pensamentos.

Cultivar bons hábitos, é uma forma de colocar mais vida, em sua vida.

Beto Pavão – Academia Espaço ELO