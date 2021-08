A IMPORTÂNCIA DA ACADEMIA NA PREVENÇÃO DE LESÕES

Quando iniciamos uma jornada diante de alguma modalidade esportiva como futebol, tênis, Beach tennis, natação, bike, corrida de rua entre outros, imaginamos que nossa tarefa em prol da vida saudável está concretizada, porém isso é um dos erros mais comuns e mais perigosos que visualizamos na preparação física. É muito comum ouvir de nossos amigos e clientes que vão abandonar o fortalecimento muscular dentro da academia para praticar tais modalidades, e quando isso acontece, prontamente veem as lesões.

A referência mais conhecida que encontramos ao adentrar em uma academia é a musculação, sendo ela uma modalidade de treinamento físico realizado contra resistência de pesos externos, chamada também de treino resistido, que tem como objetivo o aumento hipertrofia muscular, ganho de força e potência e junto ao treinamento funcional e do pilates, serve de base para que os músculos, as articulações e os tendões estejam preparados para que diante de uma situação mecânica de jogo ou de impacto externo ou interno, nosso corpo responda com propriedade a tal estímulo.

Ilustrando, os esportes são como carros que curtimos e passeamos durante algumas semanas, e o treinamento resistido e especifico dentro da academia são como postos de combustíveis onde abastecemos o tanque, cuidamos do óleo e ainda damos aquela verificada nos pneus, mas brincadeiras à parte é onde nos preparamos e validamos nossa máquina para o que mais gostamos de fazer.

Lembrando que a preparação física e os estímulos devem ser específicos para cada modalidade e que a prevenção de lesões de um esporte é completamente diferente da outra, daí a importância de um acompanhamento de um profissional capacitado ao seu lado.

Cuidar do corpo é muito mais do que criar músculos, é criar condições para que ele esteja preparado para as situações que a vida nos apresenta, promovendo qualidade e longevidade física, mental e espiritual.

BETO PAVÃO – Academia Espaço ELO