Em entrevista ao Acontece Botucatu, o Delegado Seccional de Polícia, Dr. Lourenço Talamonte Neto, fala sobre a prisão de cinco pessoas suspeitas de envolvimento com os atentados da última semana em Botucatu. O fato ocorreu nesta segunda-feira, dia 03. Ele também comenta sobre as investigações do caso, confira: