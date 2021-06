Ocupação de leitos UTI/Covid aumenta em Botucatu durante a semana

Leitos lotados em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu atualizou na noite desta sexta-feira, 04, suas principais informações sobre a pandemia. A ocupação de leitos UTI volta a preocupar em Botucatu com o aumento de internados, especialmente na rede particular.

A Unimed Botucatu, que já chegou a 20% de ocupação de UTI neste ano, atingiu 70% nesta sexta-feira. Até quinta-feira, 03, estava com 40% de ocupação de suas 20 unidades de Terapia Intensiva.

Já no Hospital das Clínicas de Botucatu a taxa de ocupação é de 115%, ou seja, acima da capacidade dos 40 leitos que são destinados oficialmente para a Covid-19. A autarquia atende cidades de praticamente todo o interior paulista.

Neste momento 109 pacientes de Botucatu estão internados em hospitais da cidade com suspeita ou positivos para o Coronavírus. São 738 pessoas em quarentema obrigatória que se recuperam em suas casas.

Mortes

O boletim da Prefeitura desta sexta-feira cita mais um óbito no município em decorrência das complicações da infecção pelo novo coronavírus.

Trata-se de um homem, com pouco mais de 80 anos. Segundo registros da Prefeitura, agora são 235 óbitos. São 178 mortes somente em 2021 entre pacientes do HC e rede particular.

Hoje a cidade registra 14.538 casos desde o início da pandemia. Neste momento 738 moradores de Botucatu estão em quarentena, o que também é um recorde, além de 109 pessoas do munícipio internadas com suspeita ou positivos para a doença.