Morre o radialista Brito Jr. de São Manuel

O rádio da região está de luto. Faleceu na manhã desta sexta-feira, dia 14, o radialista Brito Jr, diretor da rádio Integração de São Manuel.

Ele estava internado desde o final de julho no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Brito teve complicações por conta da covid-19.

Brito Jr. tinha apenas 48 anos e atuava com destaque no Rádio de São Manuel e região. Com opiniões contundentes na área política e larga experiência no jornalismo policial, se tornou uma das figuras mais populares de São Manuel.

O comunicador também mantinha atividades na Rádio Comunitária Educadora de Botucatu. Não há informações sobre velório e sepultamento.