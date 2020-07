Jaú Serve investe R$ 12 milhões em nova loja na Barra Bonita

Em um terreno de 8.000m², sendo 5.800 m² de área construída, essa nova loja ficará entre as maiores e mais modernas da rede. Contará com mais de 13 mil produtos, distribuídos nas seções de Mercearia, Carnes, Frios e Laticínios, Hortifruti, Adega, Padaria, Confeitaria, Pizzaria, Rotisseria, Lanchonete e Floricultura, tudo com o padrão de qualidade e atendimento Jaú Serve.

Entre as principais novidades da loja destacam-se, a rotisserie que oferecerá excelentes opções gastronômicas, com pratos preparados diariamente, com produtos frescos e muito saborosos. Todas as receitas oferecidas nesta seção, são testadas e aprovados pelo Chef de cozinha Cléber Teixeira.

A adega, contará com sortimento variado de vinhos nacionais/ importados e cervejas especiais com grande diversidade de rótulos. Também terá um espaço dedicado aos clientes que buscam por produtos saudáveis, contendo muitas opções de produtos integrais, orgânicos, sem glúten, sem lactose, light e diet, além da Floricultura que oferecerá lindas opções para decorar a casa ou presentear pessoas queridas.

Na seção da Pizzaria, além da qualidade e sabor das massas de semolina, o cliente terá a possibilidade de escolher entre os tipos de recheios sugeridos no cardápio ou poderá pedir a montagem de sua pizza com seus ingredientes preferidos. Terá ainda a opção de levar sua pizza já assada, sem nenhum custo adicional. Outra novidade a ser destacada é o espaço da Lanchonete, que está sendo preparado para ser um ambiente muito aconchegante para receber os clientes que quiserem fazer suas refeições em um local agradável e com excelente gastronomia.

Essa loja receberá 2 self check-outs para os clientes que desejarem ter total autonomia para realizar as suas compras. Neles, além dos clientes poderem passar as suas compras, também poderão realizar a operação de pagamento através de cartões de crédito ou dinheiro em cédulas ou moedas. A rede Jaú Serve é pioneira no desenvolvimento destas máquinas que aceitam pagamento em cédulas e moedas.

Além da grande variedade de produtos, essa nova unidade da rede Jaú Serve contará com espaços que estarão disponíveis para drogarias e lotéricas. Tudo isso para atender as necessidades dos nossos clientes, em um único local. Ela está localizada na Avenida Industrial Dr. José Erineu Ortigosa, nº 774, possui fácil acesso e amplo estacionamento com capacidade para 188 veículos, sendo boa parte delas cobertas. Neste local, também há vagas para motos e bicicletas.

Para José Doniseti Vieira, membro do conselho de gestão da empresa, “é uma satisfação muito grande implantar mais uma unidade em Barra Bonita, que é uma cidade muito próspera, com grande atividade comercial e turística. A rede está nesta cidade há 26 anos, sempre com bons resultados. Percebemos que a cidade comportava uma segunda loja, sobretudo nesta região. Nada mais justo do que investir em uma loja para poder servir ainda melhor nossos clientes Barra-Bonitenses. Essa será uma das maiores da rede. Uma loja moderna, espaçosa que vai oferecer melhor atendimento e maior variedade de produtos. Isso é uma forma de agradecer nossos clientes por esses 26 anos de preferência”.

Sobre as contratações

A partir de agosto, os interessados em fazer parte da Família Jaú Serve, poderão entregar o currículo pessoalmente na loja situada à rua Rio Branco, nº 22 ou cadastra-lo na opção do menu “Trabalhe Conosco” do site do Jaú Serve (www.jauserve.com.br).

Sobre a rede

Com 56 anos de história, a rede de supermercados Jaú Serve está em constante crescimento e modernização, abrindo novas lojas e reformando as mais antigas, visando sempre proporcionar a melhor experiência de compra para nossos clientes. Em 2020, também será inaugurada mais uma loja na cidade de Jaú, além de outras novidades que serão divulgadas ao longo do semestre.

Todo o êxito desse desenvolvimento e do atual sucesso da rede, se dá pela aguçada visão empreendedora dos acionistas, de seus diretores e da constante dedicação dos mais de 4.300 mil colaboradores diretos, que sempre buscam transformar cada compra em um momento de felicidade. É isso que nos torna o Supermercado da Família Feliz.

Atualmente a rede de Supermercados Jaú Serve conta com 36 lojas, presentes em 16 cidades do interior paulista, distribuídas entre os municípios de Araras, Araraquara, Avaré, Barra Bonita, Botucatu, Descalvado, Ibitinga, Jau, Leme, Lençóis Paulista Pederneiras, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e São Manuel.