Grupo de amigos monta ‘varal solidário’ de máscaras em praça de São Manuel

Quem quiser colaborar também pode deixar doações. A iniciativa do varal solidário foi do André Mirandola e seus amigos.

“Nós fazemos parte de uma ação social, o Quartel Solidário, e um dos integrantes teve essa ideia e começamos a nos mobilizar. Nossas mães e avós ajudaram nas doações e a ideia é retroalimentar. Quem precisa vem pega e quem puder ajuda com as doações”, explica.

A maior parte das máscaras foi confeccionada pelos próprios familiares do grupo que organizou a ação. Agora, eles esperam que seja formado um ciclo. Quem tem máscara para doar, deixa à disposição no varal solidário. E quem precisa, fica à vontade para pegar.

O objetivo do grupo é aumentar a proteção dos moradores contra o coronavírus, já que o risco de contágio cai bastante se todas as pessoas usarem as máscaras da forma correta. Por isso, além das máscaras, eles também fixaram placas com orientações sobre o uso correto.