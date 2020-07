TOR apreende mais de 3,8 mil quilos de maconha dentro de caminhão em Itatinga

A Polícia Rodoviária registrou nesta quinta-feira, dia 02, um caso de tráfico de drogas na Rodovia Castelo Branco, em Itatinga. Em fiscalização no combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais pela praça de pedágio, a Equipe TOR abordou um conjunto de veículos (cavalo trator e semireboque) devido ao condutor ter se mostrado apreensivo com a presença dos policiais do Tático Ostensivo Rodoviário.

Após abordagem, os policiais militares rodoviários desconfiaram das contradições do condutor ao informar sobre como foi contratado para o transporte de retalhos de tecidos sintéticos, bem como o local onde assumiu o volante do caminhão. Assim a Equipe do TOR fez uma busca no compartimento de carga.

A Equipe localizou sob a carga, grande quantidade de fardos de maconha, que após contabilizados, totalizaram 4.892 tijolos e condutor acabou confessando que foi contratado para conduzir o veículo de Foz do Iguaçu/PR até um posto de combustíveis na Rodovia Presidente Castelo Branco.

Foi dada voz de prisão ao condutor por Tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada a delegacia de Polícia Civil de Botucatu e foi registrado o flagrante, sendo apreendida a droga, veículo, celular e R$ 2.476,00 que estava com o preso. O indiciado em flagrante foi encaminhado a Cadeia Pública transitória de Itatinga.