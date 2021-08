Homem é preso quando tentava se esconder no armário de casa no Itamarati em Botucatu

Guarda Civil Municipal registrou no sábado, 28, um caso de captura de procurado no Jardim Itamarati. Uma equipe fazia patrulhamento, ciente de um mandado de prisão preventiva referente a um morador do Bairro.

Quando chegaram no local, perceberam uma movimentação estranha no interior da residência. Com o mandado em mãos, fizeram contato com a responsável da residência e esta informou que seu filho não se encontrava, mas permitiu mesmo assim a entrada dos agentes.

Os mesmos localizaram o elemento procurado pela justiça dentro de um armário. Diz boletim de ocorrência que o mesmo relatou que se escondeu, pois estava ciente do mandado em aberto.

Havia um mandado de prisão preventiva da 2° Vara Criminal do Foro de Botucatu pela Lei 11.340 – Maria da Penha e também Artigo 155 do Código Penal, ou seja, Furto Qualificado. O indiciado descumpriu a segunda medida protetiva e ainda foi na residência do atual companheiro da ex-mulher e subtraiu o interfone e as câmeras da frente da casa.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade de polícia judiciária tomou ciência dos fatos, elaborando o BO/PC n°902/2021 de Natureza Captura de Procurado. O homem foi conduzido à cadeia pública de Itatinga.