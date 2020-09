Polícia Militar divulga ação para combater perturbação do sossego no Cachoeirinha

Polícia Militar e Guarda Municipal realizaram na noite de sexta-feira (18) e madrugada deste sábado (19) uma operação conjunta no Residencial Cachoerinha. O objetivo foi conter possível aglomeração irregular e perturbação do sossego.

Nas últimas semanas houve diversas reclamações de grandes aglomerações e perturbação do sossego no local. Moradores do conjunto e nos arredores relatam som alto, alta concentração de pessoas, consumo de álcool, entre outros.

Na última semana a Guarda Municipal chegou a posicionar uma base para tentar coibir essa prática. Há também reclamações em diversos outros pontos da cidade sobre perturbação do sossego.