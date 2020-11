Polícia Civil apreende drogas e prende homem por tráfico em São Manuel

A Policia Civil, através dos Policiais Civis do SIG da Delegacia de São Manuel, Dr Julião, Marcelo, André, Guiari, Claudio e Marcos com apoio da Policia Militar, deram cumprimento a mandado de busca domiciliar na residência de um suspeito no bairro Cohab lll.

Segundo boletim de ocorrência, os agentes localizaram 1kg de crack, uma porção de crack embalada, três porções de maconha, uma porção de cocaína e R$ 388,00. A operação teve início às 5h00.

O relatório ainda diz que o suspeito já havia sido preso pela mesma equipe do SIG em outras duas oportunidades, também por tráfico de drogas. O autor foi preso em flagrante por tráfico e encaminhado à Cadeia Pública de Itatinga.