Homem é preso pela GCM e DIG logo após assaltar padaria na Rua Amando

Mais um assalto em Botucatu

Guarda Municipal e Polícia Civil registraram na tarde desta segunda-feira, 18, um caso de roubo na área central de Botucatu. O fato ocorreu em uma padaria na Rua Amando de Barros.

Segundo informações apuradas pelo Acontece Botucatu, um homem chegou no estabelecimento, com menção de estar armado e anunciou o assalto. Ele mandou que os funcionários fossem para os fundos do estabelecimento, enquanto tirava o dinheiro do caixa.

Após o assalto, ele saiu do local tomando rumo ignorado. A Guarda Municipal foi acionada e com o apoio de uma equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que estava próxima, o suspeito foi localizado dentro de uma residência na Rua Independência, nas proximidades.

O homem foi levado para a Central de Polícia Judiciária. A ocorrência ainda está sendo apresentada e não se sabe ao certo a quantia inicialmente levada. O Acontece Botucatu acompanha.