O que é um requisito de apostas?

Nas apostas Brasil, também conhecido como rollover, é um requisito que o cassino define em relação ao número de vezes que você deve apostar o valor de um bônus, ou quanto dinheiro você tem que depositar na sua conta do cassino, antes de ter o valor do bônus como você gosta e retire-o de sua conta, se desejar.

Isto significa que mesmo que obtenha lucro apostando o dinheiro que depositou na sua conta no casino, não poderá retirá-lo até ter apostado uma determinada quantia e, frequentemente, dentro de um determinado período de tempo. Embora os requisitos de apostas possam variar substancialmente entre os diferentes cassinos da Internet, geralmente é verdade que quanto maior o valor do bônus … maiores são os requisitos de apostas.

Vamos dar um exemplo simples para ilustrar: o cassino tem um requisito de aposta X30 em vigor – isso significa que o valor do bônus do cassino, e às vezes até o depósito que você fez, precisará ser jogado / apostado 30 vezes antes que você possa retirar fundos da sua conta no casino.

POR QUE AS OFERTAS DO CASINO ONLINE TEM REQUISITOS DE APOSTAS?

É fácil de entender. Os cassinos não são organizações sem fins lucrativos, mas seu objetivo é obter lucro. Se eles decidissem dar dinheiro aos clientes sem quaisquer condições, eles iriam afundar. Portanto, eles desenvolveram um sistema baseado no qual os jogadores só podem receber o valor dos bônus e / ou os ganhos que recebem com as apostas, depois de terem apostado uma determinada quantia de dinheiro no cassino. Desta forma, os cassinos têm as costas cobertas.

QUE REQUISITOS DE WAGING SÃO COMUNS AOS BÔNUS DE CASINO E GIRADAS GRÁTIS?

Você deve saber que é cada vez mais frequente os casinos da Internet oferecerem grandes bónus, mas não deve esquecer que quanto maior for o montante do bónus, maior será a exigência de aposta que irá trazer. Como regra geral, os requisitos de apostas nos cassinos online variam normalmente entre x20 e x50 o montante do bónus e, por vezes, também o depósito.

Além disso, cada casino online normalmente tem condições específicas para os jogos que oferece; Em outras palavras, às vezes você terá que cumprir o requisito apostando o dinheiro em jogos de cassino específicos, enquanto as rodadas grátis que você pode receber só podem ser usadas em caça-níqueis / caça-níqueis – portanto, são independentes do restante do bônus.

Dito isto, uma regra básica que todos os casinos online devem aderir é que os requisitos de aposta, bem como os Termos e Condições de Bónus, são claros e fáceis de encontrar no seu site. Fazer isso é a prova de que o cassino é confiável e não está tentando enganá-lo para que se inscreva … e dificultando o saque de fundos da sua conta do cassino.

Sabendo disso, tome cuidado e não se deixe enganar por bônus que oferecem quantias exorbitantes. Em vez disso, você deve sempre ler os Ts e Cs aplicáveis ​​ao bônus antes de aceitá-lo e começar a jogar no cassino. Se você proceder assim, dificilmente o pegarão com o pé errado.