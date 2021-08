Salão de beleza inaugura grande estrutura e se torna referência para Botucatu e região

Foi inaugurado em Botucatu na última segunda-feira, dia 23, o mais novo espaço de beleza, estética e saúde em Botucatu, o Versátil Salão de Beleza. O empreendimento fica na Rua Rodrigues do Lago, área central de Botucatu e já nasce como referência em toda a região pela estrutura e serviços oferecidos.

O espaço tem a direção do Casal Emerson Russo de Moraes e Vânia Santana Russo de Moraes. A ideia surgiu há anos, quando foi observada a carga de trabalho de Vânia em outro salão de beleza e a necessidade de empreender em algo próprio.

“Eu conheci a Vânia, quando ela trabalhava em outro local e os horários eram bem avançados. Eu saia do meu trabalho e ia buscar ela muitas vezes de madrugada. E isso incomodava todo mundo. Foi quando dei a ideia para Vânia buscar seu próprio espaço. E ela justamente me disse isso, que só sairia de onde estava se fosse para empreender. Foi quando eu aluguei essa casa que estamos”, disse Emerson Russo.

A partir do momento em que passaram a trabalhar nesse local, o casal de imediato foi sentindo a necessidade de avançar na estrutura e criar um espaço mais amplo para as noivas e que também servisse de cenário para fotos e imagens desse momento tão importante para a mulher.

“Isso incomodava um pouco a gente, pois as clientes amavam nosso trabalho, mas não tinha espaço adequado, com lustres, beleza para fotos de casamento. E as clientes passaram a pleitear isso”, colocou Emerson.

Com muito trabalho e dedicação o sonho se tornou realidade e o prédio teve que ser praticamente demolido para ser construída uma nova estrutura. Com experiência de mais de 20 anos atuando na área, Vânia saboreia o momento

“Todo o nosso sonho foi um empurrão para esse pontapé inicial e aí começou nossa jornada até aqui. Foram aproximadamente 7 anos para o projeto tirar do papel, mas nós estamos aqui desde 2009”, comemora Vânia Santana Russo de Moraes

O Versátil Salão de Beleza tem todos os requisitos necessários para a realização de diversos serviços. A atuação dos inúmeros profissionais engloba beleza, saúde e bem-estar com muitos itens:

-Cabelo e maquiagem

-Luzes, uma especialidade da casa

-Manicure pedicure

-Estética

-Depilação

-Saúde com terapia,

-Massoterapia diversas

-Acupuntura oriental e ocidental

-Fisioterapia

-Day Spa

-Espaço pra noivas

-Espaço isolado para química dos produtos utilizados, sem o mínimo contato para a segurança das clientes

-Micropigmentação

Os homens também possuem seu espaço no Versátil Salão de Beleza. Com serviço de barbearia e espaço para os noivos.

Além de todos esses serviços, também haverá capacitação. O Versátil Salão de Beleza será palco de cursos em diversas áreas de beleza e estética para formar profissionais no ramo.

Concepção e sonho

A concepção do espaço foi toda do casal, desde o desenho na planta até a distribuição e ornamentação dos espaços. “A ideia do projeto e de todo o espaço foi nossa. É muito bacana de sentir isso agora e ver que tudo deu certo. Ainda não caiu a ficha”, comentou Vânia.

Espaço de convivência

Além disso, o empreendimento conta com agradável espaço para convivência, com café, bar que oferece drinks, cervejas, sucos, água, refrigerante, entre outros.

Ainda há uma ideia muito bacana desse fazer, em um sábado por mês, sempre no fim de tarde, um Happy Hour, com música ao vivo em um ambiente relaxante e de muita harmonia.

Facilidades e convênios

Emerson e Vânia fizeram várias especializações nas áreas administrativa e jurídica. Esse conhecimento adquirido fez com que o casal pudesse criar planos que facilitam a vida de várias pessoas.

“Por exemplo, nós vamos nos conveniar com os condomínios nessa região. São 16 no total aqui no nosso entorno e vamos apresentar condições especiais com esses convênios”, explicou Emerson.

Também são ofertados pacotes especiais para as seguintes situações:

-Noivas e noivos

-Dia de noiva e noivo

-Formandos

Inovação

Pensando em tudo, o Versátil também vai oferecer o acompanhamento em festa, com profissionais que podem se deslocar nos eventos em Botucatu e região.

“De repente numa festa, alguém precisa mudar a maquiagem ou mudar o cabelo para um determinado momento do evento, como dança, valsa e por aí vai. Uma esquipe se desloca para dar esse suporte quando precisar”, contou Vânia.

Você pode conferir essa enorme estrutura em Botucatu na Rua Dr. Rodrigues do Lago, número 290.

Anotes os telefones: (14) 9 9768-5450 e (14) 3814-6754.

Confira as redes sociais:

Face e Insta: VS Vânia Santana

Email: [email protected]