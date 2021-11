Botucatu tem uma nova opção de restaurante com o resgate da cultura caipira, bem pertinho da cidade

Quem é que não gosta de sentir aquele cheirinho da lenha queimando no fogão, misturado com o aroma que sai da panela caipira? Ainda mais na hora da fome, é praticamente irresistível não provar as delícias dessa culinária tradicional.

Quem “mora na roça” está acostumado a viver essa realidade, bem diferente da vida corriqueira da população que mora na área urbana. A partir de novembro deste ano, os moradores de Botucatu e os visitantes da cidade passam a contar com a opção de saborear o que há de melhor das receitas da roça, bem pertinho da cidade.

É o restaurante Sabor & Prosa, que será inaugurado no dia 6 de novembro e já esta com quase tudo pronto para receber os clientes de toda a região. Aliás, muitas pessoas vem dos grandes centros para conhecer as iguarias do interior, da maneira que só quem mora por aqui sabe fazer.

O Sabor & Prosa é um típico restaurante caipira, com decoração rústica em um espaço rural a poucos quilômetros do centro de Botucatu, com rodovia toda pavimentada. Os idealizadores presaram pelo resgate de cultura interiorana, com pratos que exaltem a vida na roça, com o sabor inigualável das receitas do campo.

“Porco na Lata, que é uma receita que o pessoal de antigamente fazia no tacho. A carne era armazenada com a própria banha do porco, em uma lata, e era utilizada durante o ano todo. Outro prato também que estamos resgatando é o tradicional frango caipira e a gente vai servir somente aos domingos. É um prato que remete muito à cultura caipira. Vamos fazer também a costelinha bem à moda caipira e a farofa feita manualmente no pilão. Então, todos os pratos que vamos servir a gente tentou trazer uma releitura caipira com um sabor insuperável”, disse o empresário Eduardo Pedrozo.

O espaço está sendo preparado na estrutura de uma antiga pizzaria na Rodovia Gastão Dal Farra. De fácil acesso, o ambiente rústico colabora com a experiência do cliente de reviver a vida no campo.

E por falar em vida no campo, a família do Eduardo já tem tradição no ramo desse tipo de culinária, com um espaço já consagrado na cidade de Pardinho, que recebe visitantes do estado inteiro. Lá, quem comanda a cozinha é dona Odila Pedrozo, cozinheira desde os 09 anos de idade.

Ela cria e prepara os pratos tradicionais da região do interior paulista com muito amor e naturalidade, atuando profissionalmente a quase duas décadas no ramo culinário em Pardinho, sempre ressaltando a tradição, com recursos simples e extremamente especiais como a panela de ferro, fogão a lenha e inúmeras receitas através de seu incrível potencial criativo.

Serviço:

O Restaurante Sabor & Prosa fica na Rodovia Gastão Dal Farra, KM 05. Entrada próximo ao acesso à Cachoeira Véu da Noiva. O telefone para contato é (14) 99999-9999