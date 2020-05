Caixa amplia horário de todas as agências a partir desta segunda-feira

A Caixa Econômica Federal (CEF) informou neste sábado (2) que vai ampliar o horário de atendimento em toda a sua rede de agências a partir de segunda-feira (4). Com a medida, as unidades passarão a funcionar das 8h às 14h, duas horas mais cedo. Desde 22 de abril, 1.102 agências já vinham funcionando neste horário.

Para reduzir filas e agilizar os atendimentos, o banco contratou mais 2.800 vigilantes (2.000 já está atuando), e 389 recepcionistas. Na sexta (1), o banco já havia anunciado um pacote de medidas adicionais para reforçar o atendimento:

realocação de mais de 3 mil funcionários para ampliar as equipes nas agências

contratação de mais 2 mil vigilantes e 500 recepcionistas para orientação e atendimento ao público (no total, reforço de mais de 5,6 mil contratações)

disponibilização de cinco caminhões-agência para atendimento em locais com maior necessidade

A Caixa informou ainda que está em contato direto com as prefeituras com objetivo de fechar parcerias para atendimento à população e divulgação de informações.

Informações do G1