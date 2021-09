Guia completo de ternos de casamento para noivos

Fonte: Unsplash

Já se foram os dias em que os noivos estavam isentos da moda nupcial. Quando se trata de ternos de casamento para os noivos, existem muitos detalhes a serem observados em um smoking, muito mais do que se aparenta. Neste artigo, apresentamos a você um guia definitivo para os noivos que não sabem ao certo o que podem ou não vestir nessa data tão especial.

O que alguns noivos geralmente não entendem é que há muita personalidade em um smoking de casamento. O maior erro que os noivos podem cometer na escolha do terno é aquele que não é fiel à sua personalidade. Os smokings que os noivos usam em seu grande dia são mais especiais do que a maioria. Tecido, estilo, caimento – cada detalhe é examinado ainda mais de perto, visto que este é o terno que eles mais se lembrarão.

Embora os smokings pretos sejam geralmente o padrão tradicional para os noivos, os alfaiates estão percebendo uma mudança nos costumes. Então, como um noivo escolhe? Ele pode simplesmente escolher o tradicional smoking preto elegante? Ou ele pode optar por um padrão divertido mais sintonizado com sua personalidade? Não importa o que seja usado, existe uma regra fundamental a ser seguida pelos noivos: o terno precisa se ajustar bem e ser confortável. Afinal, qual é o sentido de fazer um terno de casamento para um noivo que vai ficar desconfortável o dia todo?

Abaixo, reunimos as melhores dicas para ternos de casamento para noivos. Seja sob medida ou não, lembre-se: o que um noivo usa em seu grande dia deve ser confortável, bem ajustado e pessoal.

O noivo tradicional: terno preto

O smoking preto é aquela opção testada e aprovada para os noivos interessados ​​em trajes tradicionais. É elegante, atemporal e sofisticado. Para aqueles que podem estar preocupados de que o visual clássico possa não oferecer personalidade suficiente, não se preocupe. Embora a paleta de cores permaneça, ainda há muitas maneiras de torná-la sua: os formatos variados de lapelas, tecidos e comprimentos de jaquetas. Para casamentos à noite nos meses mais frios, considere optar por um smoking de veludo. Se você quer mudar um pouco a silhueta, os casacos transpassados ​​são ótimos para quem ama um aspecto vintage e quer deixar seus ombros maiores.

O noivo que combina com a noiva: terno branco

Embora nunca seja apropriado usar branco como um convidado por respeito à noiva, essa restrição não existe para os noivos. Na verdade, os smokings brancos provaram ser ideais para casamentos que acontecem ao ar livre durante os meses de primavera e verão ou em destinos mais quentes. Assim como o smoking preto, o ajuste e o tecido dependem da interpretação. Com ternos de casamento brancos, pode-se até optar por vestir calças pretas para dar um ligeiro contraste ao visual todo branco da noiva. Mas há um problema: ternos brancos sempre devem combinar com o vestido da noiva. Se o vestido da noiva é marfim, o casaco do noivo também deve ser. E assim por diante.

Para os noivos de muita personalidade

Definitivamente, existe um movimento de distanciamento do smoking masculino de casamento preto clássico. Está cada vez mais comum cerimônias em que os noivos trocam o smoking clássico após a cerimônia de casamento por algo mais divertido para a recepção. Noivos de todas as idades estão procurando silhuetas clássicas de smokings em várias cores, sendo o verde o maior destaque. Como mencionamos anteriormente, seu casamento é um dia especial feito sob medida para você e para o seu futuro. Por que não escolher algo divertido e peculiar?

Para os noivos que desejam “um toque” de personalidade

Alguns noivos desejam exibir um pouco de personalidade sem colorir muito fora dos padrões. A maioria dos noivos que querem algo clássico tem optado pelos tons azuis e marinhos. Desta forma, os noivos ainda podem mostrar um pouco de personalidade sem ir muito longe da tradição. Para quem está se vestindo para um casamento mais casual em um ambiente rústico, ao ar livre ou na praia, ternos de tonalidades bronzeadas também são uma ótima opção, como bege e marrom. Lembre-se de que quanto mais claro o bronzeado, menos formal o traje se torna. E para aqueles que preferem ternos cinzas, as mesmas regras se aplicam.

Para noivos tropicais: trajes de linho

Se o local planejado para a cerimônia está localizado em um destino tropical, um terno de linho pode ser sua melhor opção. Seu material leve e arejado o manterá confortável em seu grande dia e sua cor faz maravilhas para minimizar o aparecimento de suor. Além disso, você pode utilizar uma camisa manga curta por baixo sem que isso comprometa a formalidade do seu visual. Para uma cerimônia casual, ternos de linho em tons de cinza claro ou bronzeado podem dar uma aparência polida ao mesmo tempo em que o mantêm descontraído.

Para noivos que vão se casar durante o dia

Os ternos matinais são ideais para casamentos formais que ocorrem durante o dia. Eles são caracterizados pelo fraque exclusivo e foram o estilo escolhido pelo Príncipe Charles e David Beckham. Para evitar silhuetas quadradas, certifique-se de que seu traje matinal contorne o corpo corretamente: o perfil em forma de S e as calças devem ficar altas.

Gravata slim ou gravata-borboleta?

A decisão entre gravata slim e gravata borboleta, em última análise, se resume à formalidade da sua cerimônia. Se você está vestindo um smoking e você e sua namorada decidiram por um casamento de gravata preta, as gravatas-borboleta são as mais apropriadas. Casos menos formais e mais casuais permitem os modelos slim. E se você optar por manter seu traje mais tradicional, mas ainda assim quiser adicionar um pouco de estilo ao seu visual, as gravatas-borboleta estampadas são ótimas opções para se considerar.

Não se esqueçam dos calçados

Outra decisão complicada nos trajes para os noivos são os calçados. Para casamentos ultra-formais ou tradicionais, opte por um oxford clássico em preto. Mocassins e outros sapatos de camurça são ótimas opções e podem fazer o conjunto parecer menos rígido.