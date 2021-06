Segurança financeira é uma das principais preocupações dos investidores brasileiros

Em um cenário em que os investimentos financeiros são cada vez mais populares entre os brasileiros, são muitas as formas de aplicar o seu dinheiro e gerar rentabilidade sem perder a segurança. Na verdade, esta é uma das grandes preocupações dos investidores, que, para se resguardarem ao máximo, tentam ampliar a sua literacia econômica. Botucatu destaca-se neste contexto não só como uma das regiões com mais qualidade de vida, mas também com maior potencial de investimento no Brasil.

Na verdade, a democratização do acesso ao mundo dos investimentos atraiu muitos investidores, tanto iniciantes quanto mais experientes, mas também criou diferentes formas de aplicar o seu dinheiro de acordo com seus objetivos. Por isso, quando o assunto é segurança financeira, é necessário ter em mente que alguns tipos de investimento são mais estáveis do que outros.

Resguarde o seu dinheiro na hora de investir

Foto: Unsplash

Cada vez mais habitual entre investidores de todos os níveis de experiência, o investimento através de ativos digitais tem conquistado este universo não só pela sua facilidade, mas também pela sua segurança.

Entre os meios mais comuns destacam-se as criptomoedas, como é o caso do Ether, desenvolvido pela tecnologia Ethereum, que se destaca pela proteção que proporciona através de seis autoridades reguladoras. Apesar de ainda ser um ativo recente, apresentado em 2015, uma boa forma de aprender como investir em Ethereum (eth) é pesquisando sobre esse mercado, assim como criando uma conta em uma corretora — o que vai permitir o seu contato com esse universo, beneficiando-se de fatores como a alta alavancagem e a venda a descoberto.

Na verdade, este fenômeno digital não é de se estranhar, já que só no dia 4 de janeiro deste ano foram negociados cerca de US$ 68,3 bilhões em criptoativos – número recorde divulgado pela CryptoCompare.

Por outro lado, se você procura participar deste universo de outra forma, mas sem nunca esquecer a segurança, existem outros meios de investimento com vantagens diferenciadas. Entre eles destacamos a compra de títulos da dívida pública, uma alternativa muito popular que se baseia em um investimento direto numa renda fixa.

Também atividades mais simples podem ser consideradas uma forma de investimento, como a criação de uma conta poupança. Normalmente associada a objetivos de longo prazo, a adesão a este tipo de plano é uma forma de fazer render o seu dinheiro num ambiente totalmente protegido.

E em Botucatu, vale a pena investir?

Ainda que o tipo de investimento escolhido seja relevante para proteger o seu dinheiro, o local onde vai fazer a sua aplicação monetária também é essencial para não correr riscos. Valorizando o que é local, é aqui que Botucatu entra na equação, visto que chegou a entrar na lista das 100 melhores cidades brasileiras para investir em 2019, de acordo com a Urban Systems.

Ao longo dos anos o município vem se diferenciando enquanto polo dinamizador da economia, sendo palco de investimentos como o de R$ 23 milhões da Centroflora ou o de R$ 1,2 milhões da WF Estruturas e Sistemas.

Foto: Pexels

Além disso, também existem áreas de negócio específicas a serem consideradas, como o setor tecnológico, com destaque para o e-commerce e o gaming, indústrias promissoras na conjuntura nacional.

Desde conhecer o seu perfil de investidor até atualizar-se sobre o cenário sociopolítico mundial, existem inúmeras variáveis que você deve considerar ao pensar na segurança do seu dinheiro. Por isso, comece por informar-se ao máximo sobre o setor e a procurar as alternativas que melhor atendam aos seus objetivos.