Membros de Igreja levam mensagens de otimismo aos funcionários da Caio

Uma cena tocante na empresa Caio no fim da tarde desta quinta-feira, 28. Diversas pessoas se posicionaram na saída do turno de trabalho com cartazes de força e otimismo aos funcionários.

A ação é da Igreja Assembleia de Deus Ipiranga. Frases como “Ainda há Esperança”, “Estamos Aqui Para te Abençoar”, entre outras, tocaram os mais diversos profissionais que saiam das empresas do grupo.

Segundo um dos organizadores, os membros da igreja rezaram pela saúde e permanência dos empregos neste momento de pandemia.