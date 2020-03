Hospital das Clínicas diz em nota que duas pessoas suspeitas de coronavírus seguem internadas

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu emitiu na tarde deste sábado, 21, um novo boletim sobre o coronavírus em Botucatu. Basicamente a nota fala sobre novos procedimentos adotados na autarquia e na restrição em divulgar casos suspeitos após determinação do estado.

O texto diz que duas pessoas seguem internadas no HCFMB com suspeita do covid-19, sem especificar a situação quadro de cada um. Até a manhã de hoje Botucatu tinha 35 casos suspeitos com nenhum confirmado pela Secretaria Estadual da Saúde.

Veja a nota do HCFMB

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), autarquia do Estado de São Paulo e reconhecido como hospital referência para casos graves de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, vem a público informar que na última semana, a epidemia teve um crescimento considerável no Estado e o HCFMB tomou inúmeras medidas para o enfretamento da doença a nível regional, seguindo as orientações do Governo do Estado de São Paulo e já amplamente divulgadas, como:

– redução do número de consultas, exames e demais procedimentos eletivos, mantendo os atendimentos aos casos de urgência, emergência, obstétricos e oncológicos, como medida preventiva aos servidores e população em geral;

– adaptação de uma área exclusiva no novo Ambulatório de Especialidades para a avaliação de possíveis casos suspeitos de COVID-19;

– utilização dos leitos do Hospital Estadual Botucatu (HEBo) como retaguarda para pacientes clínicos, não suspeitos de COVID-19

– expansão progressiva dos leitos de UTI para o tratamento de possíveis casos graves de COVID-19.

Por determinação da Secretaria de Saúde do Estado, não estamos divulgando o número de casos de COVID-19 notificados como suspeitos. Entretanto, devido ao grande número de notícias falsas que envolvem o HCFMB, e frente ao nosso compromisso com a transparência nas informações prestadas, emitiremos uma nota diária à imprensa com atualização das informações.

No dia de hoje, temos dois pacientes internados sob suspeita de COVID-19, que aguardam a confirmação do exame, sendo que somente um deles é de nossa região. Os demais casos notificados como suspeitos pelo HC estão em isolamento domiciliar, sendo monitorados diariamente.

O HCFMB reitera que está preparado para atuar na luta contra esta epidemia e conta com uma equipe grande engajada neste trabalho.

