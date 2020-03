Forças de Segurança usarão termômetros para monitorar pessoas que chegam em Botucatu

O Prefeito Mário Pardini anunciou mais uma medida no combate à transmissão do Coronavírus na tarde desta sexta-feira, 20. As pessoas que chegam na cidade serão monitoradas.

Uma força-tarefa está monitorando as entradas da cidade, orientando os motoristas de fora e medindo a temperatura das pessoas através de um aparelho com dispositivo infravermelho. Quem apresentar alta temperatura, imediatamente será encaminhado para os serviços de saúde de Botucatu.

Fazem parte da ação Semutran, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, Defesa Civil, entre outros. Confira o texto divulgado pelo Prefeito e ao final do texto o link da reportagem ao vivo em um dos bloqueios.

“Acordamos com as Forças de Segurança monitoramento especial nas principais entradas da Cidade, já a partir das 18 horas desta sexta-feira, inclusive na Campo Salles, única entrada dos ônibus que vem de São Paulo, capital.

Os guardas que atuarão nos bloqueios terão termômetros digitais infravermelho, que apontados aos condutores e passageiros, medirá se estão ou não em estado febril. No caso positivo, nossas equipes imediatamente farão orientação para procura de atendimento médico e acionarão as equipes da Secretaria de Saúde.

O trabalho será exercido pela Guarda Civil Municipal, Polícias Militar e Civil, Defesa Civil, e Semutran, e também registrará origem, destino e tempo de permanência no município dos veículos de outras cidades.

Estas medidas poderão ser ampliadas a qualquer momento. Agradeço o importantíssimo apoio da empresa Caio Induscar, que generosamente doou os termômetros para que pudéssemos desenvolver este trabalho de fiscalização. Algumas pessoas tem me abordado relatando exagero nas medidas de isolamento social, espero estar errado, só não podemos nos arrepender pelas medidas não adotadas. Fiquem em casa!!!”, diz a nota.

Veja reportagem feita ao vivo em um dos bloqueios