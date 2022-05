Dor nas costas pode indicar algo mais sério. Aprenda mais!

É muito comum ver alguém reclamar de dor nas costas em algum momento da vida. E as causas mais comuns que levam a essas dores, são distensões (tendões ou músculos rompidos) e entorses (ligamentos rompidos). Isso pode acontecer quando você levanta algo pesado, torce para o lado errado ou fica sentado demais.

Geralmente são curados por conta própria em apenas alguns dias ou semanas. Mas, se a dor nas costas persistir, você achar que possa ser grave ou estiver dificultando as suas atividades diárias, consulte um médico. Embora a maioria das dores nas costas não seja prejudicial, às vezes pode sinalizar um problema mais sério.

Seu médico pode descobrir o que está errado e garantir que você receba o tratamento certo. Mas, se você anda mancando por causa da dor nas costas ou se está com a coluna travada, essas informações abaixo podem te ajudar a identificar se é ou não algo mais grave.

Doenças que causam dor nas costas

A maioria das dores nas costas é mecânica. Isso quer dizer que é causado por um desgaste ou por uma lesão nas costas. A dor nas costas mecânica geralmente se sente melhor após algum autocuidado ou um simples descanso.

Vamos conhecer algumas das possíveis causas de dor lombar:

Ciática

Essa é uma doença que causa dores no nervo ciático e que se estende para a região das costas. O nervo ciático é o mais longo do seu corpo. Ele vai da parte inferior das costas para baixo em cada perna. A ciática começa na região lombar, geralmente quando o nervo está inflamado ou quando uma hérnia de disco pressiona o nervo. Você também pode ter dor nas costas ou nos quadris. Também pode ter formigamento e queimação que podem ser sentidos até nos dedos dos pés. E para algumas pessoas, a ciática vem e vai e para outras, a dor é constante.

Osteoporose

É uma doença que deixa os ossos mais finos, fracos, tornando-os mais enfraquecidos e com isso mais propensos a se quebrarem. O primeiro sinal de que algo está errado pode ser uma dor nas costas devido a uma fratura na coluna. Uma série de pequenas fraturas pode fazer você encolher ou ter uma postura curvada. Uma dieta saudável com muito cálcio e vitamina D ajuda a manter os ossos fortes e fortalece os ossos fracos. Assim como os exercícios diários de levantamento de peso, como caminhadas, caminhadas ou corridas.

Estenose espinal

Essa doença ocorre quando o espaço na coluna vertebral fica mais estreito, fazendo com que tenha uma pressão sobre os nervos e a medula espinhal. Suas pernas podem ficar dormentes ou fracas quando você anda. E o tipo mais comum, a estenose da coluna lombar, causa dor na região lombar.

Osteoartrite espinhal

A Osteoartrite Espinhal é uma ruptura da cartilagem das articulações e discos no pescoço e na parte inferior das costas. Isso acontece quando a cartilagem que amortece as extremidades dos ossos se desgasta. A cartilagem é um tecido firme e emborrachado que impede que os ossos das articulações se esfreguem. Quando a cartilagem entre as articulações de cada lado dos ossos da coluna se desgasta, você pode ter dor lombar. A Osteoartrite Espinhal é mais comum à medida que você envelhece, mas isso pode acontecer mais cedo se você já machucou as costas.

Doença do disco

Seus discos espinhais são almofadas de borracha que agem como amortecedores entre os ossos da coluna (chamados vértebras). Conforme você envelhece, os discos secam. Então eles não fornecem tanto amortecimento. Eles também podem rachar. Isso faz com que parte do núcleo interno macio de um disco escorregue. Seu médico pode chamar isso de disco rompido ou escorregadio. Você pode sentir muita dor se esse núcleo deslizado pressionar os nervos próximos.

Artrite Inflamatória

Essa é uma doença que afeta o sistema imunológico fazendo com que o sistema de defesa do nosso corpo, em vez de proteger, comece a atacar as próprias células do nosso organismo. Esse tipo de dor nas costas não desaparece por conta própria. Mas você se sentirá muito melhor quando se mover e se alongar.

Existem diferentes tipos de artrite inflamatória como:

Fibromialgia: Essa é uma doença reumatológica que afeta a musculatura causando dores em várias partes corpo. Diferente da artrite, na fibromialgia você sente a dor profundamente nos músculos e não nas articulações. A dor nas costas é um problema comum porque a parte inferior da coluna tem muitos músculos que sustentam sua postura. Você também pode ter artrite inflamatória ou osteoartrite espinhal ao mesmo tempo em que tem fibromialgia.

Espondilite Anquilosante: É uma doença inflamatória crônica que afeta as articulações axiais. A dor lombar grave é o principal sintoma dessa doença. Muitas vezes começa nas articulações sacroilíacas, onde a coluna se conecta à pélvis. No início, você pode ter dores leves na parte inferior das costas que vêm e vão. Com o tempo, a dor pode piorar e durar mais. Você geralmente sente mais pela manhã ou depois de ficar sentado por um longo tempo. O tratamento pode evitar que a dor piore.

Artrite psoriática: É uma doença crônica que afeta as articulações de pessoas que possuem psoríase. Isso pode afetar muitas partes do corpo. Cerca de metade das pessoas com essa doença também tem dor nas costas. Também pode ser chamado de artrite axial ou espondilite. Algumas pessoas podem ter dores nas costas por anos antes de descobrirem que têm Artrite psoriática.

Espondiloartrite axial não radiográfica: Essa também é uma doença inflamatória crônica que pode afetar as articulações periféricas e a coluna. Você tem os mesmos sintomas dolorosos, mas os danos nas articulações não aparecem nos raios-X, por isso é chamado de não radiográfica. Não há como saber quem vai conseguir e quem não vai.

Dores em nosso corpo é algo muito comum e que acontece com todo mundo. E algumas dores, como a dor nas costas, podem desaparecer com apenas alguns alongamentos ou um simples descanso. Porém, nem sempre é algo simples, podendo ser algo mais sério como algumas das doenças que vimos neste artigo. Por isso, se após alguns dias você perceber que a dor na desaparece e ainda parece estar aumentando, procure um médico imediatamente para te fazer um diagnóstico mais preciso.

E não deixe de manter uma alimentação saudável e rotina de atividades físicas, pois um corpo saudável ajuda a prevenir muitas doenças.

