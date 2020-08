Agência Caixa no centro de Botucatu abre hoje para pagamento do auxílio emergencial

A Caixa vai abrir, neste sábado 160 agências no estado de São Paulo, para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial, das 8h às 12h. Em Botucatu a agência do centro, na rua General Telles, estará com atendimento ao público.

O horário de atendimento: das 08h às 12h.

As pessoas nascidas de janeiro a abril poderão realizar o saque em espécie do auxílio emergencial. Já os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro poderão sacar o FGTS Emergencial, conforme calendário criado para evitar aglomerações em agências e unidades lotéricas.