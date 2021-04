Governo de SP confirma volta do Campeonato Paulista

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou hoje à CNN que o Campeonato Paulista será retomado. O anúncio oficial será feito no início da tarde desta sexta-feira, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.

O estado de São Paulo não recebe partidas do torneio desde o dia 14 de março. No dia 15, entrou em vigor a fase emergencial do plano de combate à Covid-19, com medidas restritivas mais rígidas, entre elas a proibição da realização de eventos esportivos coletivos.

Após a determinação das novas restrições, a Federação Paulista de Futebol ainda conseguiu transferir dois jogos para a cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Os confrontos entre Corinthians e Mirassol, no dia 23 de março, e São Bento e Palmeiras, no dia 24, aconteceram no estádio Raulino de Oliveira, no município fluminense. Desde então, as partidas do Campeonato Paulista foram adiadas.

Nas últimas semanas, a entidade máxima do futebol no estado fez reuniões com clubes e com o Ministério Público estadual para buscar alternativas para a realização dos jogos.

A Federação Paulista de Futebol não se pronunciou sobre o retorno da competição. Ainda não estão confirmadas as datas e os locais das próximas partidas do torneio. O Campeonato Paulista teve, até o momento, quatro rodadas completas realizadas.

Fonte: CNN Brasil