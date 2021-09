Botucatu recebe essa semana loja da ABC da Construção, especialista em acabamentos

Com mais de 60 anos, a ABC da Construção é uma das maiores redes de acabamentos do Brasil e é considerada uma das mais inovadoras do segmento. Hoje são 160 lojas nos estados de MG, RJ e SP e a empresa investe pesado em tecnologia e logística visando agilidade, qualidade e redução de custo na obra.

Dentro do segmento de acabamentos para construção civil, a ABC da Construção fornece desde tubos e conexões até a fase final, ou seja, revestimentos (pisos, azulejos, porcelanatos), louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado em um só local, o que facilita para o cliente que busca variedade.

Com essa estrutura robusta, a empresa que faz parte do Grupo Construbrasil, o maior grupo do segmento no país consegue atender vários setores da construção como Construtoras, Hotéis, Colégios, Profissionais da Construção Independentes, Indústrias, Hospitais, Condomínios Residenciais e Comerciais.

Entre os diferenciais está a Ambientação em 3D – Onde os especialistas da ABC da Construção estão capacitados a fazer uma simulação com imagens em 3D de como ficará seu ambiente após a reforma, tudo de maneira simples e prática.

Também Visitamos sua Obra – Disponibilizamos para nossa equipe de especialistas para fazer uma consultoria gratuita. Nossos consultores vão à sua obra, medem seus ambientes e te auxiliam para garantir que você compre exatamente o que precisa, tanto na quantidade e quanto no perfil de produto mais adequado. E o melhor, tudo isso sem custo.

E ainda oferecemos a Calculadora de Piso – Que evita que erros sejam cometidos na hora de determinar a quantidade de material que deverá ser comprado, onde após inserir as informações de comprimento e largura da superfície e do revestimento que forneceremos, você terá as informações de quantidade total de material necessário e área total da superfície e revestimento.

E quem traz para a cidade a ABC da Construção é um grupo que já está consolidado em Botucatu nessa área, são 25 anos de bons negócios, duas lojas de materiais para construção e uma fábrica de lajes, gerando mais 06 novos empregos diretos na cidade e um total de 30 no grupo todo.

É considerada destaque em seu ramo de atividade por garantir bom atendimento e preços competitivos. Venha nos fazer uma visita a partir do dia 15/09/2021 e saiba um pouco mais como podemos solucionar sua demanda em acabamentos.

Funcionamento: De segunda a sexta, das 8h00 às 18h00 e aos sábados das 8h00 às 13h00

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 1.267, Vila Padovan, Botucatu – SP, 18607-740

Telefone (14) 3815-8700