Entenda o motivo da interdição da SP-191 entre Botucatu e São Manuel

A Rodovia Geraldo Pereira de Barros, a SP-191, está interditada no km 174, na ponte do Rio Capivara, entre Botucatu e São Manuel, no sentido Santa Maria da Serra. A estrutura do local ficou bastante danificada após a chuva da última segunda-feira, dia 10.

Rancheiros do Rio Bonito registraram de um barco neste final de semana a estrutura da ponte. Eles enviaram um vídeo ao Acontece Botucatu que mostra os danos estruturais na ponte.

Com as chamadas cabeceiras da ponte danificadas, a via não tem previsão de liberação por parte do DER (Departamento de Estrada de Rodagens), que administra o trecho. Também na Geraldo Pereira de Barros, em São Manuel, foi registrada uma erosão na cabeceira da ponte sobre o Rio Araquá após as chuvas.

Veja também