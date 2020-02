Caio Induscar doa eletrodomésticos e colchões às vítimas de enchente

Botucatu, cidade do interior paulista que abriga a unidade matriz da Caio e Inbrasp, está em estado de calamidade pública devido às chuvas ocorridas no início da semana. Segundo dados oficiais do município, cerca de 200 famílias foram prejudicadas de alguma forma pelo volume de chuva que alagou e destruiu casas, pontes, vias públicas e pontos comerciais.

Sempre engajado em causas sociais, o Grupo Caio e Inbrasp formaram uma verdadeira corrente de solidariedade “Ficamos sensibilizados e, até certo ponto, transtornados com os estragos em nossa cidade. Prontamente nos solidarizamos a ajudar no que fosse possível e necessário o mais rápido possível. Essa ajuda veio de imediato com a disponibilidade de caminhões, retroescavadeiras, compra de alimentos, material de higiene e limpeza para ajudar as famílias desabrigadas”, explica um dos executivos da empresa.

A Caio, Inbrasp e demais empresas do Grupo, realizaram na tarde de ontem, a doação de eletrodomésticos como geladeiras, fogões, colchões e roupas de cama. Externando o enorme apreço com a cidade, visando propiciar um maior conforto às famílias afetadas, o Grupo doou: 45 geladeiras, 45 fogões, 60 colchões.

Esses itens serão destinados às famílias que perderam tudo com as chuvas, conforme informou o Prefeito Municipal de Botucatu, Mário Eduardo Pardini. Segundo a coordenadora de Serviço Social da Caio, Silvânia Giandoni, parte dos itens também serão destinados às famílias dos colaboradores afetados pela catástrofe.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Silvia Aparecida Fumes Carvalho, responsável pelo recebimento das doações, detalha sobre a situação das pessoas atingidas e como será feita a distribuição dos itens “As famílias que tiveram suas casas devastadas pela chuva, estão abrigadas na residência de parentes ou no Ginásio Municipal. As doações serão destinadas a princípio para essas famílias e, posteriormente, para as demais que já estão em nosso cadastro. Agradecemos o gesto de solidariedade do Grupo Caio e Inbrasp, que será de grande auxílio para que essas pessoas tenham novamente condições dignas de vida”.

Uma ação interna, engajou os colaboradores do Grupo, que fizeram a doação de móveis, alimentos e materiais em geral, entregues para os colegas que necessitavam e para a comunidade.

Assessoria de Imprensa Caio

Fevereiro de 2020