Vacinas da Oxford em Botucatu foram distribuídas para Hospitais e serviços de saúde

A Secretaria de Saúde de Botucatu recebeu nesta quarta-feira, 27, mais 3 mil doses de vacina para a Covid-19. As doses estão sendo distribuídas para unidades hospitalares e serviços de saúde da Cidade, como Hospital Cantídeo, AME, Lucy Montoro, além do Hospital das Clínicas e Unimed.

Para o Hospital das Clínicas foram 1.500 doses que reforçarão a imunização dos profissionais da linha de frente, atingindo 95% da cobertura vacinal, segundo a autarquia.

Para a Unimed foram distribuídas mais 400 doses, com as quais serão imunizados 70% dos profissionais de saúde das duas unidades hospitalares. A vacinação em Botucatu segue as orientações da Programa Nacional de Imunização.

