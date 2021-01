Botucatu recebe 3 mil doses da vacina de Oxford nesta quarta-feira, 27

A cidade de Botucatu receberá nesta quarta-feira, dia 27, doses da vacina contra o coronavírus da Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19. As doses serão destinadas prioritariamente a profissionais da área da saúde

Segundo apurou o Acontece Botucatu, serão aproximadamente 3 mil doses do imunizante. A Vigilância Estadual vai orientar o processo de distribuição e retirada da vacina.

As doses servirão para imunizar os profissionais de saúde que atuam no município, conforme cronograma do Ministério da Saúde. A vacina da Oxford, também tem duas doses por pessoa.

O lote, que chegou da Índia no último domingo, dia 24, é de um imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. No Brasil, a Fiocruz também fabrica o produto.

Lembrando que nas últimas duas semanas Botucatu recebeu 6,8 mil doses da Coronavac, sendo 4 mil no Hospital das Clínicas e 2,8 mil para o município. As doses foram destinadas aos profissionais de saúde na linha de frente e idosos institucionalizados.