Teste de médico com suspeita de coronavírus em Botucatu deu negativo, confirma Prefeito

Saiu neste domingo, 22, o esperado resultado do teste de Coronavírus de um Médico Residente do Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu. A informação foi dada pelo próprio paciente na rede social.

De posse da informação, o Acontece Botucatu procurou o Prefeito Mário Pardini para apurar o fato de forma oficial. O Chefe do Executivo confirmou. Além dele, o Secretário de Saúde do Município, André Spadaro, mencionou o resultado em um boletim de vídeo da Prefeitura sobre o coronavírus.

“O Instituto Adolfo Lutz acaba de descartar o caso de um médico residente em nossa Cidade que anunciou estar com o Coronavírus, o caso ganhou enorme repercussão em nosso município. A verdade e a transparência continuará sendo nossas principais premissas! O meu respeito aos nossos heróis, que dentro dos hospitais estão trabalhando muito para cuidar de todos nós”, disse o Prefeito Mário Pardini.

O resultado tranquiliza, em partes, a equipe de saúde do município, já que o profissional médico poderia ser o primeiro caso positivo da doença na cidade e ter transmitido o vírus para muitas pessoas com quem manteve contato.

Tranquilidade também para a população em geral, já que o assunto ganhou grande repercussão em Botucatu, após o próprio médico divulgar em seu Instagram que havia participado de um casamento na Bahia e que poderia ser positivo para o Coronavírus, já que estava com sintomas.

Quando surgiu a suspeita, o médico, que tem milhares de seguidores no Instagram, fez um vídeo contando sobre o caso. Ele chegou a dizer que provavelmente seu exame viria positivo.

“Provavelmente vai vir positivo, porque eu fiquei em contato com uma pessoa o final de semana inteiro que veio positivo. Paciência, não tem o que fazer, eu tenho que esperar passar o período e incubação, observar os sintomas, por enquanto não estou tendo nada, e é isso”, disse ele na oportunidade em parte do vídeo publicado no Instagram, que inclusive rodou grupos de WhatsApp.

Pessoas que tiveram contato com ele ficaram apavoradas quando souberam. A divulgação precipitada por ele criou várias teorias, que alarmaram moradores da cidade.

Lembrando que o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu divulgou neste domingo mais um boletim sobre o coronavírus. A autarquia mantém a posição de dois pacientes internados com suspeita do covid-19, sendo que o total de casos suspeitos sem mantém em 35, incluindo os pacientes citados.

