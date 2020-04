Secretário de Saúde afirma que transmissão comunitária do Coronavírus já ocorre em Botucatu

De posse dos primeiros resultados realizados pelo Hemocentro do HCFMB para testes de Covid-19, André Spadaro, Secretário de Saúde do Município, informou que a transmissão comunitária do Coronavírus já ocorre em Botucatu.

Isso porque, os dois novos casos confirmados disseram às equipes de saúde que não viajaram para fora de Botucatu nos últimos 15 dias e também não tiveram contato com pacientes considerados suspeitos ou que tenham tido diagnóstico confirmado para a doença.

“É possível afirmar já com essa primeira rodada de testes que a transmissão comunitária já ocorre no município de Botucatu. Então, por conta disso, reforçamos mais uma vez a importância das medidas de distanciamento social”, disse André Spadaro.

Veja também