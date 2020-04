Após primeiros testes, Botucatu registra mais dois casos positivos de coronavírus

Os primeiros testes RT-PCR para covid-19 que foram anunciados esta semana em Botucatu já produziram os primeiros casos. De acordo com informações passadas ao Acontece Botucatu, dois pacientes testaram positivos para o novo coronavírus.

A informação ainda não foi divulgada pelo Hospital das Clínicas e Prefeitura, que emitem diariamente um boletim oficial, mas esses números devem ser oficializados ainda hoje.

Na última terça-feira, dia 31, Prefeitura e Hospital das Clínicas anunciaram um convênio para a produção de 20 mil testes rápidos. Inicialmente 500 testes foram colocados à disposição.

o Hemocentro utiliza o RT-PCR, que é um método mais confiável. O exame pesquisa o material genético do vírus nas secreções da cavidade nasal, boca e garganta.

Ainda de acordo com com essas informações, os dois casos que testaram positivos são pacientes residentes em Botucatu. Outros casos podem ser confirmados com os resultados de mais exames.

Dessa forma, Botucatu já tem 3 casos confirmados de coronavírus. Na última semana uma mulher, de 63 anos, testeou positivo. Ela segue internada na UTI do HCFMB.

O Acontece Botucatu acompanha.