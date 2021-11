Prefeitura inaugura novas instalações do Centro de Especialidades Odontológicas

A Prefeitura de Botucatu inaugurou na manhã desta quarta-feira, 03, as novas instalações do Centro de Especialidades Odontológicas “Dr. Walter Chaguri”.

O CEO é uma referencia no atendimento odontológico, para todas as unidades de atenção primaria do Município, tanto as unidades básicas, quanto as unidades de saúde da família.

O Centro contará inicialmente com 10 dentistas, o que garantirá atendimento nas áreas de endodontia, cirurgia, diagnóstico bucal, periodontia, ortodontia preventiva, radiologia e atenção a pacientes especiais. Na estrutura, são 7 consultórios equipados com cadeiras odontológicas e diversos equipamentos. Em breve, o CEO contará com aparelho de raio-x panorâmico e mais dois dentistas.

“Essas novas instalações têm como objetivo, além de aprimorar o serviço realizado, centralizar o atendimento, facilitando o acesso à população botucatuense. Parabenizo o trabalho de toda a equipe coordenada pela Dra. Renata Bastos e tenho certeza que este serviço continuará a ser de excelência”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

A inauguração do novo espaço contou com a presença do Prefeito Pardini, do Secretário Municipal de Saúde André Spadaro, dos vereadores Marcelo Sleiman e Lelo Pagani, da coordenadora do Centro de Especialidades Odontológicas, Dra. Renata Bastos Fernandes, além de Secretários Municipais, servidores da Saúde e usuários do serviço.

O CEO tem como patrono o Dr. Walter Chaguri. Conceituado dentista, filho de libaneses, nasceu na cidade de Pirambóia (SP), mas construiu toda sua vida profissional em Botucatu, onde ajudou a fundar, em 1955, a Associação Odontológica de Botucatu, atual APCD (Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas) – Regional Botucatu.

Serviço:

Centro de Especialidades Odontológicas “Dr. Walter Chaguri”

Rua Rafael Sampaio, 68, Jardim Dona Nicota

Telefone: (14) 3811-1413