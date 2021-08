OSS Pirangi reforça o voluntariado na segunda etapa de vacinação em massa de Botucatu

Os funcionários da OSS Pirangi, que administra parte do sistema de saúde de Botucatu desde 2018, reforçaram o voluntariado para a segunda etapa da vacinação em massa na cidade, neste domingo, 08.

Dezenas de profissionais de saúde da organização auxiliam diretamente na aplicação das doses de vacina da Oxford/Astrazeneca. A Organização Social Pirangi atua em Botucatu desde 2018, após vencer o chamamento público, prestando serviços em unidades básicas e outras áreas da saúde, como o SAMU.

Todas as pessoas que receberam a 1ª dose no dia 16 de maio, Dia D de Vacinação em Massa, deverão se dirigir ao mesmo local onde foram imunizadas com a 1ª aplicação. Isso vale para todos que possuem em suas carteirinhas de vacinação a 2ª dose agendada para o dia 08 ou para o dia 09 (esta última data, preenchida de forma equivocada).

Serão ao total 45 escolas ou locais colégios eleitorais, com 303 “seções de vacinação”, mais os pontos de apoio. O processo de imunização ocorrerá da mesma forma que ocorreu em maio.

Documentário

Representantes da Pirangi, entre eles o diretor executivo da entidade, João Gonçalves de Sarro; Danilo Marciel, gestor financeiro; e Robson Baptista, gestor e relações institucionais, participaram na manhã deste sábado, 7, do lançamento do documentário ‘16 de maio’, produzido pelo portal Acontece Botucatu. O trabalho evidencia um dos acontecimentos mais emblemáticos da história da cidade, a vacinação em massa da população adulta no dia 16 de maio de 2021.

Trata-se de um material que deixará registrado para o futuro, com riqueza de detalhes, um dos momentos mais importantes da história do município. A trama deu voz a personagens conhecidos nessa trajetória e mostrou também o trabalho incansável dos profissionais de saúde vinculados à Pirangi no combate à pandemia e também no dia da aplicação da primeira dose da vacina contra a COVID-19.

“Foi muito gratificante para nós participar desse projeto. Uma merecida homenagem a todos os profissionais de saúde que se empenharam para salvar vidas e para ajudar na imunização da população. Esse documentário vai ficar para a história e mostra o heroísmo de tantos envolvidos que merecem a nossa gratidão. A Pirangi estará sempre à disposição de Botucatu”, afirma o diretor executivo da Pirangi.

A Organização

A Organização Social de Saúde Pirangi, é uma instituição Filantrópica sem fins lucrativos, do terceiro setor , certificada desde a data de 24/02/1988, com o CEBAS – Certificado de entidades Beneficientes de Assistência Social, detentora de patrimônio próprio, representado por um Hospital de 2.400 metros de construção, com capacidade de 47 leitos.

Qualificada como Organização Social na área da Saúde, a OSS Pirangi possui as credencias necessárias junto ao poder público, e está habilitada a atuar na administração de projetos e na prestação de serviços, por intermédio de convênios e contratos.

O objetivo básico é o desenvolvimento de processos que gerem benefícios para a sociedade, através de articulação de meios para a promoção de desenvolvimento e aperfeiçoamento da gestão, ligados às áreas de saúde, incluindo o segmento hospitalar e educação.

A OSS Pirangi é uma instituição de saúde de notória experiência na prestação de seus serviços na área da saúde, buscando sempre aprimorar, ampliar e fortalecer a instituição, através da excelência de seus profissionais, tomando por base os princípios norteadores da saúde pública, ou seja, universalidade, integralidade e equidade, em benefício de todos os cidadãos brasileiros.