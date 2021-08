Chegou o dia, Botucatu: vamos para a segunda dose da vacinação em massa

Quase 67 mil pessoas são esperadas em Botucatu

Mais um dia histórico em Botucatu. Quase 67 mil moradores estarão aptos neste domingo, 08, para a aplicação da 2ª dose da vacinação em massa contra o coronavírus.

Todas as pessoas que receberam a 1ª dose no dia 16 de maio, Dia D de Vacinação em Massa, deverão se dirigir ao mesmo local onde foram imunizadas com a 1ª aplicação. Isso vale para todos que possuem em suas carteirinhas de vacinação a 2ª dose agendada para o dia 08 ou para o dia 09 (esta última data, preenchida de forma equivocada).

Serão ao total 45 escolas ou locais colégios eleitorais, com 303 “seções de vacinação”, mais os pontos de apoio. O processo de imunização ocorrerá da mesma forma que ocorreu em maio.

Quais os pontos de apoio:

Ginásio Paralímpico

Ginásio do SESI

Escola Francisco Marins

Complexo Esportivo Heróis do Araguaia

O que levar?

O cidadão deverá portar CPF, um documento de identificação com foto (RG, CNH ou passaporte) e a carteirinha de vacinação indicando a 1ª dose.

Cidadãos que têm em sua carteirinha a 2ª dose programada para outras datas, como 14 e 21 de agosto, por exemplo, devem aguardar essas datas e não buscar a antecipação da dose.

Atenção para mudanças nos locais

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que munícipes que se vacinaram no CEI Luiz Amat, receberão a 2ª dose no Convento Servas do Senhor; munícipes que se vacinaram no Colégio Anglo, receberão a 2ª dose na nova sede da escola (Prédio da antiga Secretaria de Educação, na Rua Costa Leite); munícipes que se vacinaram no CEI Horeste Spadotto, receberão a 2ª dose na EMEF José Antônio Sartori, no Jardim Eldorado; a população do Rio Bonito e da Mina receberão a 2ª dose através de um posto volante que ficará das 8 às 12 horas no Rio Bonito e das 13 às 17 na Mina.

O horário de vacinação respeitará a seguinte escala por faixa etária:

– Das 08 às 10 horas: Moradores com idades entre 51 e 60 anos;

– Das 10 às 12 horas: Moradores com idades entre 41 e 50 anos;

– Das 12 às 15 horas: Moradores com idades entre 31 e 40 anos;

– Das 15 às 18 horas: Moradores com idades entre 18 e 30 anos.

O estudo

A imunização faz parte do projeto do estudo da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), elaborado pela parceria entre a Prefeitura, Ministério da Saúde, Governo Federal, Unesp, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, e Fundação Gates.

Todo o processo de cadastro e vacinação em Botucatu terá o acompanhamento e auditoria realizadas pelas Forças de Segurança do Município (Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar), OAB Botucatu, Justiça Eleitoral, Ministério Público e Tribunal de Justiça de São Paulo.

