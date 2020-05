No momento mais crítico da pandemia, Botucatu tem baixa ocupação de leitos UTI para covid-19

A situação é relativamente tranquila quando o assunto é ocupação de leitos UTI para Covid-19 em Botucatu. Esse item é uma das exigências do Governo do Estado aos municípios para liberar gradativamente as atividades econômicas durante a pandemia do novo coronavírus.

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu divulgou nesta sexta-feira, dia 29, que a taxa de ocupação de leitos UTI exclusivos para Covid-19 é de apenas 31% de seus atuais 16 leitos.

Essa porcentagem ficará ainda menor, se manter o mesmo patamar, pois o Hospital aumentará sua capacidade com 14 novos leitos, totalizando 30 unidades de UTI, conforme publicou o Acontece Botucatu nesta quinta-feira, 28 (veja link ao final do texto).

“Estes leitos são resultado de uma luta dura, que iniciamos no começo da pandemia do novo coronavírus em nossa cidade e é uma conquista importante não só para Botucatu, mas toda a região”, disse o Prefeito de Botucatu Mário Pardini.

O Hospital Unimed também tem uma situação perfeitamente estável. Dos 10 leitos UTI para Covid-19, apenas dois estão sendo utilizados, ou seja, taxa de apenas 20%.

Não bastasse isso, a Prefeitura firmou no início deste mês um acordo com a Unimed Botucatu para a contratação de 150 diárias de UTI e 150 diárias em enfermaria para pacientes que não possuem convênio, caso o HCFMB apresente lotação em seus leitos para Covid-19, o que hoje está longe de ocorrer.

Testes x casos positivos

Lembrando que Botucatu possui 258 casos confirmados de coronavírus. Muitos desses casos que testaram positivo estão em isolamento domiciliar e não precisaram ser internados.

Neste número total estão incluídas também pessoas que já foram curadas, cidadãos que apresentaram anticorpos para a doença, ou seja, que já tiveram em algum momento contato com o vírus, além dos 7 óbitos registrados desde o início da pandemia.

O número de positivos pode ser expressivo, mas se dá pelo fato de Botucatu estar testando em massa a população. Pessoas com síndromes gripais e familiares assintomáticos passam pelos testes RT-PCR diariamente.

Botucatu conseguiu ainda no mês de março um total de 125 mil testes. A iniciativa foi possível graças a um convênio entre Prefeitura, Famesp, HCFMB e empresas da cidade.

Veja também no Acontece Botucatu