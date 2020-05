Botucatu terá 14 novos leitos de UTI para Covid-19 no Hospital das Clínicas

Mais uma conquista importante no enfrentamento a Covid-19. O Ministério da Saúde liberou a criação de 14 novos leitos de UTI adulto para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina.

Junto com os 16 leitos que já estão em funcionamento, são 30 UTIs de uso exclusivo de pacientes em tratamento da Covid-19, que ficarão a disposição do Hospital das Clínicas durante a pandemia.

“Estes leitos são resultado de uma luta dura, que iniciamos no começo da pandemia do novo coronavírus em nossa cidade e é uma conquista importante não só para Botucatu, mas toda a região”, disse o Prefeito Mário Pardini.

A cidade ainda conta com mais 10 leitos de UTI no Hospital da Unimed, que também poderão ser usados por munícipes de Botucatu não tenham convênio. Isso porque a prefeitura firmou uma parceria com a Unimed para contratação de diárias nestes leitos, caso haja necessidade.

Em nota o HCFMB confirmou o aumento de leitos. Aproveitou para desmentir algumas informações que circularam nesta quinta-feira.

Em relação à portaria 1.424, publicada pelo Diário Oficial da União na data de 27 de maio, onde o Ministério da Saúde autoriza o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) a habilitar leitos da Unidade de Terapia Intensiva – UTI Adulto Tipo II – COVID-19, o HCFMB esclarece:

– Não procede a informação que o HCFMB não sabia da publicação do Diário Oficial da União sobre a habilitação dos leitos. O HCFMB foi informado nas primeiras horas da manhã de hoje.

– Não procede a informação que o HC terá um total de 46 leitos. O número total correto é de 30 leitos de UTI para o tratamento de COVID-19.

– Do total destes 30 leitos, 16 já estão em funcionamento no HCFMB, e 14 leitos estão em fase de estruturação.

– O cálculo da taxa de ocupação será feito com base no número de leitos em funcionamento.

– O HCFMB sente-se muito satisfeito pelo reconhecimento do Governo Federal, Estadual e Municipal, que não medem esforços para otimizar sua assistência.