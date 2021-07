IX Conferência Municipal de Saúde segue até o dia 29 em Botucatu

O Conselho Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde estão realizando a IX Conferência Municipal de Saúde de Botucatu. O evento está sendo precedido por Pré-Conferências que visam apresentar à população a forma que a saúde está organizada no município, seus principais desafios e como está atendendo os botucatuenses.

As Conferências são espaços privilegiados de participação, onde é assegurada ao Cidadão a oportunidade de avaliar a situação de saúde na cidade e propor diretrizes para a formulação da política de saúde para os próximos 4 anos.

Um dos objetivos da Conferência é Fortalecer a participação e o controle social no SUS com ampla participação da sociedade. Todos estão convidados para participar e podem obter maiores informações no site da prefeitura ou nas redes sociais do Conselho Municipal de Saúde. Finalizando haverá a Conferência da Saúde, no dia 29/07, com início às 14h.