Idosos de 72 a 74 anos já podem tomar 2ªdose de vacina em Botucatu

A vacinação contra a Covid-19 em Botucatu abrangerá novos grupos a partir desta quinta-feira, 08. Idosos de 72 a 74 anos poderão, a partir das 15 horas, procurar a Unidade de Saúde mais perto de casa para receberem a segunda dose do imunizante Coronavac. Esses idosos devem respeitar pelo menos 21 dias de intervalo da primeira dose.

As Unidades estarão abertas até às 17 horas para receber os interessados nesta quinta-feira. Nas Unidades que funcionam como Pronto Atendimento Noturno (USF Cohab IV, Policlínica Jardim Cristina, UBS Cecap, Policlínica CSI Centro, CSE Vila dos Lavradores, USF Jardim Iolanda, UBS Cohab I, USF Jardim Aeroporto, USF Rubião Júnior e USF Vitoriana) a vacinação ocorrerá até às 19 horas.

Na sexta-feira, 09, a vacinação ocorrerá também em todas as Unidades, das 08 às 17 horas.

Quem preferir, também poderá se vacinar no sábado, 10, através de dois pontos de drive-thru que serão montados no Largo da Catedral e em frente à nova portaria do campus da Unesp, na Fazenda Lageado. O funcionamento do drive será das 8 às 13 horas.

Os interessados devem portar documento de identificação com foto e CPF e também a carteirinha de vacinação indicando a primeira aplicação.

Além da segunda dose nos idosos entre 72 e 74 anos, a Secretaria Municipal de Saúde convoca para receber a primeira dose no drive-thru de sábado os seguintes profissionais da Educação, com 47 anos ou mais:

Auxiliar de serviços gerais, cuidador ou intérprete de libras, diretor de escola, faxineira, inspetor de alunos, merendeira, assistente de alfabetização (monitor), professor coordenador pedagógico, professor de Educação Básica – anos iniciais, professor de Educação Básica – anos finais, professor de Educação Básica – Ensino Médio, professor de Educação Básica – Educação Infantil, secretário da escola, supervisor de ensino e vice-diretor de escola.

Estes profissionais da Educação poderão também procurar as Unidades de Saúde do Município, a partir da próxima segunda-feira, 12, caso prefiram.

Para receberem a dose, é obrigatório aos profissionais a realização do cadastro prévio no site vacinaja.educacao.sp.gov.br, e apresentação do comprovante de aprovação do cadastro com QR Code impresso, além de RG e CPF.

Caso o profissional não apresente o Comprovante Vacina Já Educação ou o número de CPF não conste no Comprovante apresentado, a imunização não será autorizada.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100.

Veja também