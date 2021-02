HC de Botucatu terá mais 10 leitos UTI/Covid, diz Deputado

Nesta quarta-feira, dia 03, lideranças políticas da região se movimentaram nos bastidores para que a Regional de Saúde (DRS-6) obtenha mais leitos para tratamento de Covid.

No total, segundo publicaram os Deputados Fernando Cury (estadual) e Rodrigo Agostinho (federal), serão 112 leitos de UTI e 96 leitos de enfermaria, que poderiam ser implantados de forma gradativa, mas para dezenas de cidades.

Para Botucatu haverá o aumento de 10 novos leitos, de acordo com o Deputado Fernando Cury. Hoje o HCFMB conta com 30 leitos UTI/Covid e alcançaria 40 unidades de Terapia Intensiva.

“Estive reunido na manhã dessa quarta-feira com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, apresentando o pedido e justificando a necessidade de investir numa melhor estrutura de combate e tratamento contra o novo coronavírus. Agora no final da tarde, novamente ao lado dele, do vice-governador e secretário de Governo, Rodrigo Garcia, e na presença de prefeitos dos municípios dessa região, tive a confirmação que o nosso pedido foi atendido”, explicou.

Fernando Cury aproveitou a oportunidade para reforçar o pedido que trata sobre a implantação do DRS 18 – Departamento Regional de Saúde de Botucatu e Avaré.

“Temos atuado nisso junto ao Governo e seguimos lutando por essa conquista. A criação dessa regional, abrangendo as cidades das regiões de Botucatu e Avaré, sem dúvida nenhuma, irá garantir um atendimento melhor e mais rápido para a população”, finalizou.

Veja também