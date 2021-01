Prefeitura anuncia 18 novos leitos para covid em Botucatu

Em uma coletiva neste sábado, dia 30, no Teatro Municipal, a Prefeitura de Botucatu anunciou que fará investimentos na saúde para enfrentamento da COVID-19.

Entre as medidas, haverá o financiamento de novos leitos em Botucatu. As novas unidades para atender covid serão implantados no Hospital Sorocabana e Pronto Socorro Adulto.

Os novos leitos não são de UTI, mas de emergência, como são chamados tecnicamente.

Isso deverá desafogar o Hospital das Clínicas, que hoje atende na UTI os pacientes que precisam de atendimento considerado “semi-intensivo”.

No total são três medidas adotadas:

1-acionamento de alerta para usar leitos da Unimed a qualquer momento.

2-criação de 8 leitos de emergência no Pronto Socorro Adulto, com suporte de respirador e equipe de emergência.

3- Reabertura do Hospital Sorocabana com 10 leitos para emergência covid e possibilidade de ampliação para 20 leitos.

“Todos esses leitos serão de uso exclusivo para pacientes de Botucatu. E ao final da pandemia, vamos manter aberto o Hospital Sorocabana”, disse o Prefeito Mário Pardini.

Na próxima segunda-feira, 01, também vence o prazo que os Prefeitos da região deram para o Governo do Estado para a reabertura do Hospital Estadual, como medida para desafogar os leitos do Hospital das Clínicas. Até o último boletim, o HCFMB estava operando acima da sua capacidade.