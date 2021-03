HC de Botucatu promove live sobre doenças renais nesta quinta-feira

Você sabe qual é a importância dos rins para a sua saúde?

Em março, é lembrado o Dia Mundial do Rim, este órgão tão importante que controla a quantidade de água e sal do corpo e ajuda a controlar a nossa hipertensão arterial. Mas como conviver com as doenças renais e ter uma melhor qualidade de vida? Quer saber mais sobre as doenças renais e tirar todas as suas dúvidas?

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) realizará uma roda de conversa sobre o assunto com especialistas nesta quinta-feira, a partir das 19h, com transmissão pelo Facebook e pelo YouTube do HCFMB. Participe!

Realização: HCFMB, Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) e Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp).

