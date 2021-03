Centro de Infusão de Medicamentos de Alto Custo do HC está em novo espaço

Os pacientes do setor passam a ser atendidos no 4º andar do Prédio dos Ambulatórios do HC

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) oficializou, na última semana, a transferência de seu Centro de Infusão de Medicamentos de Alto Custo, o CIDMAC, para o novo Prédio dos Ambulatórios no HC.

Localizado no 4º andar, o espaço foi projetado para melhorar o atendimento dos pacientes que passam por tratamentos que requerem medicamentos de alto custo, imunobiológicos e transfusões.

De acordo com a Diretora de Assistência do HCFMB, Drª. Érika Ortolan, a mudança para o novo prédio está sendo feita de forma progressiva. “Desde o início, o CIDMAC já tinha este espaço planejado no Prédio dos Ambulatórios. Agora, conseguimos concluir esta mudança para um local mais amplo e com mais conforto para os pacientes”, explica.

Além da nova sala de infusões, que conta com 10 cadeiras, o setor conta com mais seis consultórios e uma sala de procedimentos, exclusivas tanto para atendimento ambulatorial a pacientes que fazem acompanhamento no CIDMAC, quanto para avaliação de risco cirúrgico e atendimento a retornos rápidos de pacientes, otimizando e diminuindo o fluxo do Pronto-Socorro Referenciado (PSR). Os retornos rápidos também foram transferidos para o novo local.

O Superintendente do HCFMB Dr. André Balbi agradeceu a equipe responsável pela nova estrutura. “Agradeço a todos que atuaram com muita dedicação e de forma intensa na mudança e nas melhorias do CIDMAC, aprimorando ainda mais a assistência do nosso Hospital”, finaliza.