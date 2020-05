HC de Botucatu implanta boletim virtual para familiares de pacientes com Covid-19

Em mais uma ação de humanização, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) implantou na última semana o projeto “Boletim Virtual”, para que os familiares de pacientes internados em UTI com diagnóstico de Covid-19 tenham notícias diretamente dos médicos, através da realização de videochamada.

Além do acolhimento, o Boletim Virtual tem o objetivo de esclarecer dúvidas e atualizar as principais informações os familiares sobre o paciente, que devido ao diagnóstico não pode receber visitas, já que uma das principais medidas do tratamento é o isolamento.

“Mesmo virtualmente, podemos garantir um acesso mais humanizado dos familiares às informações do seu ente querido, onde o médico responsável pelo caso fala diretamente com os familiares por vídeo, esclarecendo todas as informações, dúvidas e dando todo o apoio e orientações necessárias”, explica a Coordenadora do Serviço de Terapia Intensiva (SETI) do HCFMB, Dra. Patrícia Polla.

O projeto é uma iniciativa do Departamento de Gestão de Atividades Acadêmicas (DGAA) do HCFMB em conjunto com o SETI do HCFMB, além do apoio do Núcleo Interno de Regulação (NIR) e do Centro de Informática Médica (CIMED).

A gerente acadêmica do DGAA, Dr.ª Daniela Ponce acredita que o Boletim Virtual ameniza o desgaste emocional e a ansiedade dos familiares. “Neste momento, a maior necessidade da família é saber sobre o estado paciente. E mesmo por telefone, podem surgir dúvidas ou insegurança. O Boletim Virtual permite que a equipe médica da UTI esteja à disposição destes familiares, para que eles se sintam acolhidos, seguros e confiantes no nosso trabalho”, finaliza.