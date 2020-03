Em reunião com Prefeitura, academias de Botucatu decidem suspender atividades

Na manhã desta quinta-feira, 19, foi realizada uma importante reunião entre Prefeitura e donos de academias, studios, entre outros. No encontro, realizado na praça Rubião Junior, ficou decidido que todos irão fechar a partir de segunda-feira, dia 23.

“Tivemos uma conversa bastante consciente, apresentando a realidade do cenário do coronavírus na cidade e onde a classe dos educadores físicos foi bastante coesa, agindo com bom senso, respeito e especialmente o amor pelo próximo”, disse o Prefeito Mário Pardini.

“Gostaria que muitas outras academias estivessem conosco, mas por conta da necessidade de rapidez em medidas de isolamento social, reunimos as que foram possíveis”, explicou.

Essa é mais uma medida para evitar importantes aglomerações de pessoas e possíveis contágios. As academias se comprometeram também a criar alternativas via internet para que o público de cada instituição tenha a possibilidade de continuar seus treinos em casa ou em grandes espaços abertos.

Veja também