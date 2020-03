Restaurantes, bares e lanchonetes devem reduzir em 50% a oferta de mesas e cadeiras em Botucatu

O Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, se reuniu na tarde desta quarta-feira, 18, com representantes do setor de serviços do município para tratar sobre o coronavírus. Foram feitas diversas sugestões para os estabelecimentos, em especial os do setor de alimentação.

Na terça-feira o Shopping anunciou horário reduzido, com cinema fechado e praça de alimentação aberta por um período menor. Foi sugerido basicamente o mesmo para restaurantes, com o objetivo de diminuir a aglomeração.

“Em reuniões nesta tarde, recomendamos e foram aceitas mais ações importantes que nos ajudarão a diminuir a circulação de pessoas em espaços de grande aglomeração”, disse Pardini em sua página do Facebook.

Foi selado um acordo com o Sinhores (Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes e Similares). Os estabelecimentos diminuirão em 50% a oferta de mesas e cadeiras, ajudando a diminuir o movimento de pessoas nesses locais.

Os serviços de delivery devem ser intensificados. Outras reuniões devem ser realizadas ainda esta semana, também com representantes do comércio.

“Com o Sincomércio, Sincomerciários e a Associação Comercial e Empresarial de Botucatu, acordamos para a próxima sexta-feira uma proposta que também nos ajude a proteger população e funcionários, olhando com carinho também para os empresários”, colocou Pardini.

