Em nova parceria com a Caio, prefeitura chega a marca de distribuição de uma máscara por habitante

A prefeitura de Botucatu chegou a marca de distribuição gratuita de uma máscara para cada habitante. O prefeito Mário Pardini anunciou na manhã desta quinta-feira, 07, que serão adquiridas mais 40 mil máscaras em parceria com a empresa Caio.

“Acabamos de conseguir, junto a empresa Caio Induscar, a aquisição de mais 40 mil máscaras de tecido, que serão distribuídas para a população de Botucatu. Com isso, chegamos a nossa meta de 145 mil máscaras, mesmo número de habitantes na Cidade! Uma máscara para cada habitante, com aqueles que mais precisam recebendo na porta de casa? Nenhuma Cidade fez! Agradeço mais uma vez a Caio, que inúmeras vezes mostrou o seu carinho e preocupação com cada botucatuense, e desta vez não foi diferente”, disse o prefeito em sua rede social.

A Prefeitura Municipal de Botucatu tornará obrigatório o uso de máscaras em bancos, desde o dia 04 de maio. Os estabelecimentos são responsáveis pela execução da medida e em caso de descumprimento, ficarão passíveis de multa e cassação do alvará. A Vigilância Sanitária é quem faz a fiscalização.

Nesta quinta entra em vigor um decreto estadual que obriga também o uso de máscara para quem estiver nas ruas. Veja mais no link abaixo: